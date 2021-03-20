Российских фигуристов торжественно проводили на чемпионат мира

Чемпионат мира пройдет с 22 по 28 марта в Стокгольме. Официальным перевозчиком российской команды стала компания "Аэрофлот". На борту Boeing 737 чартерным рейсом в Швецию отправятся 55 пассажиров - спортсмены сборной, тренерский состав, медики команды и официальные лица. Вылет запланирован на 14:00 мск.

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Торжественные проводы российских фигуристов на чемпионат мира прошли в субботу в терминале D аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

За чем следить на чемпионате мира по фигурному катанию

Турнир, которого ждали два года. За чем следить на чемпионате мира по фигурному катанию

"Все здоровы, готовы к полету, - рассказал ТАСС генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. - Конечно, волнение, как и перед любым чемпионатом, существует, но, надеюсь, что все спортсмены готовы - все прошли сбор. Надеюсь, покажем достойный результат".

На вопрос, что на предстоящем чемпионате мира будет для российской сборной самым сложным, Коган отметил: "Обстановка, которая определяется закрытостью, отсутствием зрителей, нахождением в так называемом пузыре. Но эти моменты будут воздействовать, наверное, на всех спортсменов".

За сборную России на чемпионате мира выступят: Михаил Коляда и Евгений Семененко (оба - мужское одиночное катание), Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова (все - женское одиночное катание), Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (все - спортивные пары), Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (все - танцевальные дуэты).

Чемпионат мира 2020 года в Монреале был отменен из-за коронавируса.