Туктамышева: российские фигуристы летят на чемпионат мира с хорошим настроением

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российские фигуристы летят на чемпионат мира с хорошим настроением, поскольку отправляются в Стокгольм на специальном чартерном рейсе, организованным компанией "Аэрофлот". Об этом журналистам во время проводов команды на предстоящий турнир рассказала чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева.

Проводы национальной команды прошли в субботу в аэропорту Шереметьево.

"Спасибо за организацию чартерного рейса. Мы летим всей нашей командой - все удобно, полетим с хорошим настроением", - сказала Туктамышева.

На вопросы журналистов, чего спортсменка ждет от предстоящего мирового чемпионата, Туктамышева ответила: "Ожиданий я не строю, нужно просто хорошо для себя откататься. Подготовка? Подготовка соответствует положению".

Туктамышева отметила, что прогресс фигурного катания мотивирует ее.

Чемпионат мира пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта.