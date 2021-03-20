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Чемпионат мира по фигурному катанию

Туктамышева: российские фигуристы летят на чемпионат мира с хорошим настроением

Проводы национальной команды прошли в субботу в аэропорту Шереметьево
Елизавета Туктамышева Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Елизавета Туктамышева
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российские фигуристы летят на чемпионат мира с хорошим настроением, поскольку отправляются в Стокгольм на специальном чартерном рейсе, организованным компанией "Аэрофлот". Об этом журналистам во время проводов команды на предстоящий турнир рассказала чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева.

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Проводы национальной команды прошли в субботу в аэропорту Шереметьево.

"Спасибо за организацию чартерного рейса. Мы летим всей нашей командой - все удобно, полетим с хорошим настроением", - сказала Туктамышева.

На вопросы журналистов, чего спортсменка ждет от предстоящего мирового чемпионата, Туктамышева ответила: "Ожиданий я не строю, нужно просто хорошо для себя откататься. Подготовка? Подготовка соответствует положению".

Туктамышева отметила, что прогресс фигурного катания мотивирует ее.

Чемпионат мира пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта.

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Чемпионат мира по фигурному катанию
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