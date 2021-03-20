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ЧМ-2022 по футболу

В РФС заявили, что ведут переговоры о приезде Головина в Сочи на матч с командой Словении

В пятницу стало известно, что "Монако" не разрешил полузащитнику отправиться в расположение сборной России на игру в Сочи
Александр Головин Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Александр Головин
© Михаил Терещенко/ТАСС

СОЧИ, 20 марта. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры о приезде полузащитника "Монако" Александра Головина в расположение национальной сборной в Сочи на матч отборочного цикла чемпионата мира 2022 года против команды Словении. Об этом журналистам сообщил пресс-атташе сборной Игорь Владимиров.

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В пятницу стало известно, что "Монако" не разрешил Головину отправиться в расположение сборной России на матч со словенцами, который пройдет 27 марта в Сочи. Решение обусловлено тем, что Головин по возвращении в Монако был бы вынужден отправиться на карантин минимум на пять дней.

"Мы находимся в диалоге с УЕФА (Союзом европейских футбольных ассоциаций) и Федерацией футбола Франции, - сказал Владимиров. - Продвижение в вопросе его приезда в Сочи есть. Вся информация появится по мере поступления".

Головин сможет сыграть в гостевых матчах против команд Мальты (24 марта) и Словакии (30 марта), поскольку эти страны являются членами Евросоюза.

Головину 24 года, он выступает за "Монако" с 2018 года, в текущем сезоне провел за клуб 15 матчей, забив четыре гола и отдав шесть голевых передач. В составе сборной России полузащитник провел 33 матча, забив пять мячей. В 2018 году вместе с национальной командой он дошел до четвертьфинала чемпионата мира в России.

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