Жулин: отсутствие Пападакис и Сизерона в Стокгольме не скажется на Синициной и Кацалапове

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Пропуск чемпионата мира по фигурному катанию французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном не скажется на мотивации действующих чемпионов Европы в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Такое мнение журналистам высказал тренер российского танцевального дуэта Александр Жулин.

В субботу в аэропорту Шереметьево прошли проводы национальной команды на чемпионат мира, который пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта. Команда вылетает на турнир в 14:00 мск чартерным рейсом, организованным для сборной компанией "Аэрофлот".

"Соперников много: год сложный, не понимаем, кто как готов, - сказал Жулин. - Приедем - посмотрим. Надеемся, вернемся с победой".

На предстоящем старте не выступят главные соперники Синициной и Кацалапова - Пападакис и Сизерон, которых российский дуэт победил на последнем чемпионате Европы в Граце. "Их отсутствие не помешает мотивации ни в какой мере", - уверен Жулин.

На вопрос ТАСС, что думают спортсмены о своих шансах завоевать первое в карьере золото чемпионата мира, Жулин ответил: "Это не надо обсуждать - они сами все прекрасно понимают. Готовились хорошо. Надеюсь, лед для них будет хорошим, нескользким".