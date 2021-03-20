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WTA

Теннисистка Павлюченкова пропустит турнир в Майами из-за травмы колена

Турнир пройдет с 23 марта по 3 апреля
Анастасия Павлюченкова EPA-EFE/DAVE HUNT
Описание
Анастасия Павлюченкова
© EPA-EFE/DAVE HUNT

ТАСС, 20 марта. Россиянка Анастасия Павлюченкова отказалась от участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами. Об этом она написала в своем аккаунте в Twitter.

"Хотела поделиться тем, что в этом году меня не будет на турнире в Майами, - написала Павлюченкова. - Возьму небольшой перерыв, залечу колено и вернусь еще более сильной".

Турнир категории WTA 1 000 пройдет с 23 марта по 3 апреля.

Павлюченкова занимает 45-ю строчку в мировом рейтинге и имеет в своем активе 12 титулов WTA. Она шесть раз доходила до четвертьфиналов турниров серии Большого шлема.

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