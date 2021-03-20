Олимпиада в Токио пройдет без болельщиков из-за рубежа

"Решение в первую очередь обусловлено необходимостью обеспечить безопасность в условиях пандемии", - сказала журналистам министр, ответственная за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, Тамаё Марукава. По ее словам, решение по поводу каких-либо ограничений на присутствие японских зрителей на спортивных объектах будет принято в апреле.

ТОКИО, 20 марта. /ТАСС/. Летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио пройдут без болельщиков из-за рубежа в связи с ситуацией с пандемией. Такое решение в субботу приняли организаторы соревнований по итогам онлайн-встречи в пятистороннем формате.

Министр добавила, что организаторы Олимпиады в Токио возместят болельщикам потраченные деньги. "Мы намерены возместить иностранным болельщикам средства за покупку билетов. В этом мы также достигли сегодня понимания", - сказала Марукава.

Во встрече также приняли участие президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, руководитель Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс, губернатор Токио Юрико Коикэ и глава оргкомитета "Токио-2020" Сэйко Хасимото. "Руководители МОК и МПК в ходе сегодняшней встречи выразили понимание по поводу этого решения. Приоритетом для нас в настоящее время является безопасность", - добавила на пресс-конференции глава оргкомитета Игр.

Всего к настоящему времени продано около 4,4 млн билетов на Олимпиаду, 970 тыс. - на Паралимпиаду. Из них около 1 млн билетов приобрели иностранцы.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

В настоящее время в Японии действует фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса. Сейчас в страну могут въехать только граждане Японии и иностранцы, имеющие долгосрочные визы и постоянно проживающие в Японии.