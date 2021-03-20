УЕФА проведет тестирование сборной России на коронавирус 21 марта

СОЧИ, 20 марта. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет тестирование на коронавирус находящихся на сборе в Сочи игроков сборной России 21 марта. Об этом журналистам сообщил врач сборной России Эдуард Безуглов.

В РФС заявили, что ведут переговоры о приезде Головина в Сочи на матч с командой Словении

"Завтра будет новый тест на коронавирус по линии УЕФА, - сказал Безуглов. - Ряд игроков и тренеров ревакцинированы, ряд - переболели, у них антитела, даже они не освобождаются от тестирования. До 60-70% футболистов ведущих российских клубов переболели коронавирусом, в некоторых клубах больше - до 80%".

По словам Безуглова, сборная России очень внимательно и даже жестко подходит к ситуации с профилактикой коронавируса. "Это касается и условий для легионеров, такой вопрос прорабатывает административный штаб сборной, ведутся переговоры с клубами. Проблема решается и решается более благополучно, чем думали вчера", - подчеркнул он.

В настоящее время Российский футбольный союз ведет переговоры о том, чтобы полузащитник "Монако" Александр Головин все же смог прибыть в Сочи на сбор национальной команды. Ранее "Монако" объявил, что запретил Головину играть на территории России из-за того, что по возвращении ему придется отправиться на карантин минимум на пять дней.

Россияне 24 марта на выезде сыграют с командой Мальты, 27 марта в Сочи примут сборную Словении, а 30 марта в гостях встретятся с командой Словакии.