Китаянка Ян Цзяюй установила мировой рекорд в спортивной ходьбе на 20 км

ТАСС, 20 марта. Чемпионка мира китаянка Ян Цзяюй установила мировой рекорд в спортивной ходьбе на дистанции 20 км на чемпионате страны. Об этом сообщает агентство Xinhua.

На соревнованиях в Хуаншане Ян Цзяюй преодолела дистанцию за 1 час 23 минуты 49 секунд. Предыдущее достижение принадлежало китаянке Люй Хун (1:24.38) и было установлено в 2015 году.

Россиянка Елена Лашманова дважды превышала предыдущее мировое достижение - в 2018 и 2019 годах (1:23.39 и 1:24.31), но оба раза рекорд не был ратифицирован.

Ян Цзяюй 25 лет, она является чемпионкой мира 2017 года в ходьбе на 20 км.