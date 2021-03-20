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Летние олимпийские виды спорта

Китаянка Ян Цзяюй установила мировой рекорд в спортивной ходьбе на 20 км

На соревнованиях в Хуаншане она преодолела дистанцию за 1 час 23 минуты 49 секунд
Ян Цзяюй EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
Описание
Ян Цзяюй
© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

ТАСС, 20 марта. Чемпионка мира китаянка Ян Цзяюй установила мировой рекорд в спортивной ходьбе на дистанции 20 км на чемпионате страны. Об этом сообщает агентство Xinhua.

На соревнованиях в Хуаншане Ян Цзяюй преодолела дистанцию за 1 час 23 минуты 49 секунд. Предыдущее достижение принадлежало китаянке Люй Хун (1:24.38) и было установлено в 2015 году.

Россиянка Елена Лашманова дважды превышала предыдущее мировое достижение - в 2018 и 2019 годах (1:23.39 и 1:24.31), но оба раза рекорд не был ратифицирован.

Ян Цзяюй 25 лет, она является чемпионкой мира 2017 года в ходьбе на 20 км.

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