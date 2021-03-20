Футболист Оздоев в ближайшие дни будет тренироваться индивидуально на сборе команды России

Российские футболисты проводят сбор в Сочи перед отборочными матчами чемпионата мира 2022 года с командами Мальты, Словении и Словакии.

"Магомед приехал в сборную с небольшими проблемами, решили провести дополнительное обследование, выявили небольшое мышечное повреждение, - сказал Безуглов. - Приняли решение оставить его на сборе, потому что он проходил курс реабилитации. Ближайшие дни он проведет по индивидуальному графику, но мы настроены позитивно и думаем, что он примет участие в матчах сборной".

Ближайшие матчи национальной команды из-за повреждения пропустит полузащитник "Спартака" Роман Зобнин. "С врачами в Москве созвонились - понятно, что травма мышечная, характер ее понятен, решили оставить его в Москве, - сказал Безуглов. - При МРТ важны нюансы - мы знали, где в Москве точно хорошо это сделают. Уже получили результаты: понятно, что характер травм не позволит помочь нам сборе, и везти Романа из Москвы в Сочи, чтобы еще раз посмотреть то, что и так видно на МРТ, не видим смысла".