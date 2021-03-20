Фигуристы Синицина и Кацалапов рассказали о готовности к чемпионату мира

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Действующие чемпионы Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов перед стартом чемпионата мира находятся в хорошей форме и морально готовы к турниру. Об этом спортсмены рассказали журналистам.

В субботу в аэропорту Шереметьево прошли проводы национальной команды на чемпионат мира, который пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта. Команда вылетела на турнир в 14:00 мск чартерным рейсом, организованным для сборной компанией "Аэрофлот".

"Все зависит от нашей подготовки - она у нас хорошая, мы в хорошей форме, морально готовы, - сказал Кацалапов. - Сейчас сложностей, слава богу, нет, спасибо Федерации фигурного катания на коньках России, что дали нам возможность провести сбор в Новогорске - это очень сильно помогло".

Предстоящий чемпионат мира пройдет со строгими ограничениями и без зрителей из-за опасности распространения коронавирусной инфекции.

"Мы пока не знаем, чего ожидать, только ознакомились с правилами, - отметил Кацалапов. - Не будет зрителей, будут ограничения, но мы едем туда соревноваться, показывать свою форму. Мы готовы".