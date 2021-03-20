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Олимпиада в Токио

Иностранные болельщики приобрели около 630 тысяч билетов на Игры в Токио

Ранее было приятно решение, что Олимпиада пройдет без болельщиков из-за рубежа

ТОКИО, 20 марта. /ТАСС/. Иностранные болельщики приобрели порядка 630 тыс. билетов на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, которые были перенесены на это лето. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь оргкомитета "Токио-2020" Тосиро Муто.

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"На данный момент число проданных за рубежом билетов на Олимпиаду составляет 600 тыс., на Паралимпиаду - 30 тыс.", - сказал он.

Ранее японская сторона официально уведомила Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) о своем решении не допускать иностранных болельщиков на соревнования в связи с ситуацией с коронавирусом. Средства за купленные ими билеты будут при этом возвращены.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

В настоящее время в Японии действует фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса. Сейчас в страну могут въехать только граждане Японии и иностранцы, имеющие долгосрочные визы и постоянно проживающие в Японии.

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ЯпонияОлимпиада в Токио
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