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Олимпиада в Токио

Бах заявил, что сожалеет о решении не допускать иностранных болельщиков на Игры в Токио

По его словам, главным приоритетом МОК была, есть и остается организация безопасных Олимпийских и Паралимпийских игр
Глава МОК Томас Бах EPA-EFE/BEHROUZ MEHRI/POOL
Описание
Глава МОК Томас Бах
© EPA-EFE/BEHROUZ MEHRI/POOL

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Решение организаторов летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио не допускать иностранных болельщиков на предстоящие турниры в связи с угрозой распространения коронавируса вызывает разочарование, но на первом месте всегда должна быть безопасность всех участников соревнований. Такое мнение высказал глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

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"Мы разделяем разочарование всех любителей Олимпийских игр со всего мира, семей и друзей спортсменов, которые планировали приехать на Игры, - заявил Бах. - Я искренне сожалею об этом, мы знаем, что это большая потеря для всех. С самого начала пандемии мы говорили, что Олимпиада потребует жертв".

"Но мы также говорили, что главный приоритет - это безопасность. Я знаю, что наши японские партнеры и друзья нелегко пришли к такому решению. Главным приоритетом МОК была, есть и остается организация безопасных Олимпийских и Паралимпийских игр. Мы стоим плечом к плечу с нашими японскими партнерами и друзьями, чтобы провести успешные Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио", - добавил он.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа, Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября.

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ЯпонияБах, ТомасОлимпиада в Токио
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