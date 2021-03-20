Гаспарян победила Звонареву и вышла в финал теннисного турнира в Санкт-Петербурге

ТАСС, 20 марта. Россиянка Маргарита Гаспарян обыграла соотечественницу Веру Звонареву в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге (St. Petersburg Ladies Trophy).

26-летняя Гаспарян одержала победу со счетом 6:3, 7:6 (11:9). Обе теннисистки получили на турнир специальное приглашение (wild card). В финале Гаспарян встретится с победительницей матча между россиянками Светланой Кузнецовой и Дарьей Касаткиной (восьмой номер посева), встреча которых пройдет позднее в субботу.

Гаспарян занимает 126-е место в рейтинге WTA. На ее счету два титула под эгидой организации, высшим достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг на Открытом чемпионате Австралии 2016 года.

Звонарева располагается на 145-й строчке мирового рейтинга и имеет в активе 12 титулов под эгидой ассоциации. В 2010 году россиянка дошла до финала двух турниров серии Большого шлема - Уимблдона и Открытого чемпионата США.

St. Petersburg Ladies Trophy проходит в шестой раз, соревнования проводятся на "Сибур-Арене" на покрытии "хард". Турнир относится к категории WTA Premier и был признан игроками лучшим в прошлом сезоне в данной категории. В прошлом году турнир выиграла нидерландка Кики Бертенс. Призовой фонд соревнований составляет $565 тыс., турнир завершится 21 марта.