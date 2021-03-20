Розы, маски и мандраж. Российские фигуристы отправились на чемпионат мира

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российские фигуристы в субботу специальным чартерным рейсом, организованным компанией "Аэрофлот", отправились в Стокгольм, где с 22 по 28 марта пройдет чемпионат мира. Торжественная церемония проводов национальной команды прошла в терминале D аэропорта Шереметьево. В Швецию отправились 55 человек - спортсмены сборной, тренерский состав, медики команды и официальные лица. Терминал D, где проходила регистрация на рейс, оживился задолго до прибытия спортсменов - четыре стюардессы готовились встречать команду на фоне стоек, специально стилизованных к отлету фигуристов. Девушки терпеливо ждали первых пассажиров чартера, то и дело отвлекаясь на желающих с ними сфотографироваться - яркая форма представительниц авиакомпании мало кого может оставить равнодушным. Первыми на регистрацию прибыли руководители Федерации фигурного катания на коньках России. Генеральный директор организации Александр Коган рассказал ТАСС, что команда к чемпионату мира готова - все прошли подготовительный сбор и здоровы. "Конечно, волнение, как и перед любым чемпионатом, существует, надеюсь, покажем достойный результат", - сказал он.

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган © Вероника Советова/ТАСС

На вопрос ТАСС, что на предстоящем чемпионате мира будет для российской сборной самым сложным, Коган отметил: "Обстановка, которая определяется закрытостью, отсутствием зрителей, нахождением в так называемом пузыре. Но все эти моменты будут воздействовать, наверное, на всех спортсменов". Следом за руководством в аэропорт начали прибывать и тренеры. Каждой представительнице прекрасного пола, отправляющейся в Стокгольм, было вручено по розе. Наконец, прибыла и команда фигуристов - спортсмены приехали в Шереметьево одним автобусом с учебно-тренировочной олимпийской базы "Новогорск", где провели заключительный подготовительный сбор к старту, которого мировое фигурное катание ждет уже два года. Предыдущий чемпионат мира, который должен был пройти в Монреале, был отменен в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. После такого перерыва предстартовый мандраж - дело нормальное, и как бы ни пробовали держать эмоции перед полетом спортсмены и тренеры, легкое волнение читалось даже в улыбках.

Сбор в Новогорске очень помог Узнать лучших российских фигуристов в масках, которые стали уже обязательным атрибутом, непосвященным людям было непросто. Однако одиночницы сборной собравшимися зрителями были узнаны безошибочно. "[Александра] Трусова - это же которая с длинной косой? А [Елизавета] Туктамышева в черной бейсболке, и вон Щербакова - ее не спутаешь. А вы за кого болеть будете?" - обратился к корреспонденту ТАСС один из зрителей из-за ограждения. Вопрос трудный, пришлось спасаться дежурным "за всех". После группового фото, которое было неполным, поскольку три известных российских тренера - Евгений Плющенко, Этери Тутберидзе и Александр Жулин - запаздывали, спортсмены высказались на камеры.

Туктамышева рассказала, что в Стокгольм летит с отличным настроением, а что касается ожиданий от чемпионата мира, то спортсменка считает, что нужно просто хорошо для себя откататься. "Подготовка соответствует положению", - отметила она. Танцоры Александра Степанова и Иван Букин поблагодарили "Аэрофлот" за цветы и комфорт: "Настроение прекрасное, летим всей командой в таких классных ярких куртках". На вопрос журналистов, чувствуют ли в себе спортсмены силы завоевать золото чемпионата мира, Степанова и Букин ответили вместе: "Силы есть".

Александра Степанова и Иван Букин © Вероника Советова/ТАСС

Их товарищи по команде и соперники по льду действующие чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов отметили, что сейчас все зависит от подготовки, которую спортсмены проделали перед чемпионатом мира. "Мы в хорошей форме, морально готовы. Сейчас сложностей нет, спасибо федерации, что дали нам возможность провести сбор в Новогорске - это очень сильно помогло".

Виктория Синицина и Никита Кацалапов © Вероника Советова/ТАСС

"Болейте за нас, только без температуры" От лица российского парного катания перед журналистами выступила Тамара Москвина, пообещавшая, что российские спортсмены будут так же крепки, сильны, обворожительны, быстры и убедительны, как представители компании - перевозчика сборной. "Мы - надежные фигуристы, которые не подведут болельщиков. Болейте за нас, только без температуры", - сказала Москвина. Спортсмены отправились организованной группой на паспортный контроль, когда к стойкам регистрации один за другим прибыли Плющенко и Жулин.

Плющенко был немногословен: "Едем за хорошей работой. А детали - это уже как вернемся". Жулин выразил надежду, что его воспитанники Синицина и Кацалапов вернутся домой с победой, хотя соперников у них даже в отсутствие французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона будет предостаточно. Тутберидзе, прибыв на регистрацию последней из тренеров, от комментариев воздержалась.