Розы, маски и мандраж. Российские фигуристы отправились на чемпионат мира

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российские фигуристы в субботу специальным чартерным рейсом, организованным компанией "Аэрофлот", отправились в Стокгольм, где с 22 по 28 марта пройдет чемпионат мира. Торжественная церемония проводов национальной команды прошла в терминале D аэропорта Шереметьево.
В Швецию отправились 55 человек - спортсмены сборной, тренерский состав, медики команды и официальные лица.
Терминал D, где проходила регистрация на рейс, оживился задолго до прибытия спортсменов - четыре стюардессы готовились встречать команду на фоне стоек, специально стилизованных к отлету фигуристов. Девушки терпеливо ждали первых пассажиров чартера, то и дело отвлекаясь на желающих с ними сфотографироваться - яркая форма представительниц авиакомпании мало кого может оставить равнодушным. Первыми на регистрацию прибыли руководители Федерации фигурного катания на коньках России.
Генеральный директор организации Александр Коган рассказал ТАСС, что команда к чемпионату мира готова - все прошли подготовительный сбор и здоровы. "Конечно, волнение, как и перед любым чемпионатом, существует, надеюсь, покажем достойный результат", - сказал он.
На вопрос ТАСС, что на предстоящем чемпионате мира будет для российской сборной самым сложным, Коган отметил: "Обстановка, которая определяется закрытостью, отсутствием зрителей, нахождением в так называемом пузыре. Но все эти моменты будут воздействовать, наверное, на всех спортсменов".
Следом за руководством в аэропорт начали прибывать и тренеры. Каждой представительнице прекрасного пола, отправляющейся в Стокгольм, было вручено по розе. Наконец, прибыла и команда фигуристов - спортсмены приехали в Шереметьево одним автобусом с учебно-тренировочной олимпийской базы "Новогорск", где провели заключительный подготовительный сбор к старту, которого мировое фигурное катание ждет уже два года. Предыдущий чемпионат мира, который должен был пройти в Монреале, был отменен в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. После такого перерыва предстартовый мандраж - дело нормальное, и как бы ни пробовали держать эмоции перед полетом спортсмены и тренеры, легкое волнение читалось даже в улыбках.
Сбор в Новогорске очень помог
Узнать лучших российских фигуристов в масках, которые стали уже обязательным атрибутом, непосвященным людям было непросто. Однако одиночницы сборной собравшимися зрителями были узнаны безошибочно. "[Александра] Трусова - это же которая с длинной косой? А [Елизавета] Туктамышева в черной бейсболке, и вон Щербакова - ее не спутаешь. А вы за кого болеть будете?" - обратился к корреспонденту ТАСС один из зрителей из-за ограждения. Вопрос трудный, пришлось спасаться дежурным "за всех".
После группового фото, которое было неполным, поскольку три известных российских тренера - Евгений Плющенко, Этери Тутберидзе и Александр Жулин - запаздывали, спортсмены высказались на камеры.
Туктамышева рассказала, что в Стокгольм летит с отличным настроением, а что касается ожиданий от чемпионата мира, то спортсменка считает, что нужно просто хорошо для себя откататься. "Подготовка соответствует положению", - отметила она.
Танцоры Александра Степанова и Иван Букин поблагодарили "Аэрофлот" за цветы и комфорт: "Настроение прекрасное, летим всей командой в таких классных ярких куртках". На вопрос журналистов, чувствуют ли в себе спортсмены силы завоевать золото чемпионата мира, Степанова и Букин ответили вместе: "Силы есть".
Их товарищи по команде и соперники по льду действующие чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов отметили, что сейчас все зависит от подготовки, которую спортсмены проделали перед чемпионатом мира. "Мы в хорошей форме, морально готовы. Сейчас сложностей нет, спасибо федерации, что дали нам возможность провести сбор в Новогорске - это очень сильно помогло".
"Болейте за нас, только без температуры"
От лица российского парного катания перед журналистами выступила Тамара Москвина, пообещавшая, что российские спортсмены будут так же крепки, сильны, обворожительны, быстры и убедительны, как представители компании - перевозчика сборной. "Мы - надежные фигуристы, которые не подведут болельщиков. Болейте за нас, только без температуры", - сказала Москвина.
Спортсмены отправились организованной группой на паспортный контроль, когда к стойкам регистрации один за другим прибыли Плющенко и Жулин.
Плющенко был немногословен: "Едем за хорошей работой. А детали - это уже как вернемся". Жулин выразил надежду, что его воспитанники Синицина и Кацалапов вернутся домой с победой, хотя соперников у них даже в отсутствие французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона будет предостаточно.
Тутберидзе, прибыв на регистрацию последней из тренеров, от комментариев воздержалась.