Норвежский биатлонист Легрейд выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Швеции

ТАСС, 20 марта. Норвежец Стурла Легрейд занял первое место в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Швеции. Спортсмен на дистанции 12,5 км показал результат 32 минуты 40,5 секунды, допустив на четырех огневых рубежах два промаха.

Вторым стал его соотечественник Йоханнес Бё (отставание 22,6 секунды; 3 промаха), третьим финишировал итальянец Лукас Хофер (+32,4; 4). Россиянин Евгений Гараничев занял 12-е место (+1.45,5; 3), Александр Логинов - 15-е (+2.04,2; 4), Эдуард Латыпов - 18-е (+2.18,2; 5), Матвей Елисеев - 45-е (+4.12,4; 4).

В общем зачете Кубка мира с учетом вычета трех худших результатов в текущем сезоне (по итогам сезона из общего результата вычитаются четыре худшие гонки) лидирует Йоханнес Бё, в его активе 1 038 очков. Вторым идет Легрейд (1 034), однако с учетом вычета четвертого худшего результата перед заключительной гонкой сезона преимущество в одно очко будет у Легрейда. Третьим идет француз Кентен Фийон-Майе (915). Лучшим из россиян является Логинов, занимающий 16-ю строчку (541).

В зачете гонок преследования у занимающих первые два места Йоханнеса Бё и Легрейда по 306 очков, однако по дополнительным показателям малый Хрустальный глобус достался Легрейду. Третье место занял француз Эмильен Жаклен (286). Елисеев стал 18-м (142), Логинов - 19-м (141), Латыпов - 21-м (136), Гараничев - 27-м (81), Карим Халили - 52-м (24), Антон Бабиков - 62-м (14).

Сезон-2020/21 Кубка мира по биатлону завершится в воскресенье женской и мужской гонками с общего старта.