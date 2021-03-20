{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Биатлон

Норвежский биатлонист Легрейд выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Швеции

Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, занявший 12-е место
Стурла Легрейд EPA-EFE/ANTONIO BAT
Описание
Стурла Легрейд
© EPA-EFE/ANTONIO BAT

ТАСС, 20 марта. Норвежец Стурла Легрейд занял первое место в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Швеции. Спортсмен на дистанции 12,5 км показал результат 32 минуты 40,5 секунды, допустив на четырех огневых рубежах два промаха.

На эту тему
Биатлонистка Рёйселанн выиграла гонку преследования на заключительном этапе Кубка мира
Биатлонистка Рёйселанн выиграла гонку преследования на заключительном этапе Кубка мира

Вторым стал его соотечественник Йоханнес Бё (отставание 22,6 секунды; 3 промаха), третьим финишировал итальянец Лукас Хофер (+32,4; 4). Россиянин Евгений Гараничев занял 12-е место (+1.45,5; 3), Александр Логинов - 15-е (+2.04,2; 4), Эдуард Латыпов - 18-е (+2.18,2; 5), Матвей Елисеев - 45-е (+4.12,4; 4).

В общем зачете Кубка мира с учетом вычета трех худших результатов в текущем сезоне (по итогам сезона из общего результата вычитаются четыре худшие гонки) лидирует Йоханнес Бё, в его активе 1 038 очков. Вторым идет Легрейд (1 034), однако с учетом вычета четвертого худшего результата перед заключительной гонкой сезона преимущество в одно очко будет у Легрейда. Третьим идет француз Кентен Фийон-Майе (915). Лучшим из россиян является Логинов, занимающий 16-ю строчку (541).

В зачете гонок преследования у занимающих первые два места Йоханнеса Бё и Легрейда по 306 очков, однако по дополнительным показателям малый Хрустальный глобус достался Легрейду. Третье место занял француз Эмильен Жаклен (286). Елисеев стал 18-м (142), Логинов - 19-м (141), Латыпов - 21-м (136), Гараничев - 27-м (81), Карим Халили - 52-м (24), Антон Бабиков - 62-м (14).

Сезон-2020/21 Кубка мира по биатлону завершится в воскресенье женской и мужской гонками с общего старта.

Теги
Биатлон
WTA
Гаспарян сыграет с Касаткиной в финале теннисного турнира в Санкт-Петербурге
Во втором полуфинале Касаткина обыграла соотечественницу Светлану Кузнецову в трех сетах
Гаспарян сыграет с Касаткиной в финале теннисного турнира в Санкт-Петербурге
Читать полностью