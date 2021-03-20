Гаспарян сыграет с Касаткиной в финале теннисного турнира в Санкт-Петербурге

ТАСС, 20 марта. Россиянка Дарья Касаткина обыграла соотечественницу Светлану Кузнецову в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге (St. Petersburg Ladies Trophy).

Встреча закончилась со счетом 1:6, 6:0, 6:2 в пользу Касаткиной. В финале турнира она встретится с соотечественницей Маргаритой Гаспарян.

St. Petersburg Ladies Trophy проходит в шестой раз, соревнования проводятся на "Сибур-Арене" на покрытии "хард". Турнир относится к категории WTA Premier, в прошлом сезоне был признан игроками лучшим в данной категории. Действующей победительницей является нидерландка Кики Бертенс. Призовой фонд составляет $565 тыс., турнир завершится 21 марта.