СКА сравнял счет в серии второго раунда плей-офф КХЛ с московским "Динамо"

ТАСС, 20 марта. Петербургский СКА дома обыграл московское "Динамо" со счетом 1:0 во втором матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе СКА отличился Кирилл Марченко (58-я минута). Голкипер москвичей Иван Бочаров провел свой 150-й матч в КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Следующий матч пройдет 22 марта в Москве.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, во всех победу одержали москвичи (4:3, 2:1 ОТ, 2:0, 3:1). В плей-офф команды встретились в шестой раз. Дважды команды играли в полуфинале, в обеих сериях победило "Динамо" (2011/12, 2012/13), трижды они играли в четвертьфинале, победу в сериях одерживал СКА (2014/15, 2015/16, 2016/17).

СКА по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Санкт-Петербурга является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17). "Динамо" лишь однажды не выходило в плей-офф (2017/18), москвичи также дважды становились обладателями Кубка Гагарина (2011/12, 2012/13).