Юрий Батуренко стал главным тренером футбольного клуба "Ротор"

На этом посту 56-летний специалист сменил белоруса Александра Хацкевича, который был отправлен в отставку в пятницу. Хацкевич возглавлял "Ротор" с конца 2019 года.

"При выборе главного тренера первостепенной задачей было найти человека, способного не только наладить игру команды, что, разумеется, необходимо сделать, но и того, кто бы смог сплотить коллектив, - сказал генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский. - Юрий Михайлович Батуренко - оптимальный вариант для нас. Он работал плечом к плечу с Юрием Семиным, вместе с ним строил и готовил боевые команды. Кроме того, ему знакомы наши ребята, это поможет ему найти общий язык и с другими игроками".

Батуренко большую часть карьеры игрока провел в таджикистанском "Памире" и московском "Локомотиве". В качестве помощника главного тренера он вместе с Семиным работал в "Локомотиве", азербайджанской "Габале", саранской "Мордовии", махачкалинском "Анжи".

После 23 туров Тинькофф - Российской премьер-лиги "Ротор" занимает 13-е место (зона переходных матчей за право остаться в лиге на следующий сезон) в таблице, набрав 18 очков. Отставание от 12-й строчки, гарантирующей место в лиге на следующий сезон, составляет восемь очков, отрыв от зоны прямого вылета - четыре очка.