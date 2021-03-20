"Авангард" сравнял счет в серии второго раунда плей-офф КХЛ против "Металлурга"

ТАСС, 20 марта. Омский "Авангард" на домашней площадке одержал победу в овертайме над магнитогорским "Металлургом" со счетом 2:1 во втором матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в подмосковной Балашихе в присутствии 2 356 зрителей.

Шайбы в составе хозяев забросили Дамир Шарипзянов (33-я минута) и Сергей Толчинский (75). У "Металлурга" отличился Максим Карпов (34). На 34-й минуте матча защитник омичей Кирилл Готовец получил большой дисциплинарный штраф за подножку и покинул игровую площадку. На 42-й минуте защитник "Авангарда" Оливер Каски забил гол, но после видеопросмотра взятие ворот не было засчитано.

Нападающий "Авангарда" Рид Буше в моменте с голом Толчинского отметился передачей и набрал очки в 11-м матче подряд, американский форвард побил рекорд клуба по продолжительности результативной серии. Всего в его активе 15 (9 голов + 6 передач) очков в 11 последних встречах. Еще один нападающий омичей Алексей Потапов отметился передачей в моменте с голом Шарипзянова и достиг отметки в 100 набранных очков в КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Следующий матч пройдет в Магнитогорске 22 марта.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в трех победу одержал "Авангард" (4:0, 2:0, 4:2), в одном - "Металлург" (3:0). В плей-офф команды играют друг с другом в третий раз, все встречи прошли на стадии четвертьфинала. В сезоне-2010/11 победу в серии одержала магнитогорская команда (4-3), в сезоне-2011/12 победил "Авангард" (4-1).

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). "Авангард" лишь однажды не выходил в плей-офф (2013/14). Высшим достижением омичей является выход в финал Кубка Гагарина (2011/12 и 2018/19). "Металлург" ни разу по итогам регулярного чемпионата не оставался за пределами зоны плей-офф, команда является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2013/14 и 2015/16).