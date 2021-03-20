Онопко сообщил, что готов вернуться в ЦСКА после назначения Олича на пост главного тренера

В субботу портал "Чемпионат" сообщил, что ЦСКА согласовал назначение 41-летнего Олича на пост главного тренера команды, он должен сменить белоруса Виктора Гончаренко. Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подтвердил, что Оличу поступило предложение от ЦСКА.

"Касаемо того, что у Олича нет тренерской практики, - у него была хорошая карьера футболиста, будущий тренер должен когда-то начинать, - сказал Онопко. - Там [в ЦСКА] много перемен было в последнее время. Честно говоря, последние два месяца ни с кем не общался, даже не знаю, как там внутри. Руководству виднее, они знают все, что происходит изнутри".

"Пойду ли я обратно, если позовут? Да, конечно", - добавил Онопко.

Онопко 51 год, в качестве игрока он трижды стал чемпионом России (в составе московского "Спартака"), выиграл Кубок СССР-СНГ и Кубок России. За сборную России провел 109 матчей, забив семь голов. После завершения карьеры несколько лет занимал пост заместителя директора департамента сборных в Российском футбольном союзе, в 2009 году начал работать в структуре ЦСКА. В конце декабря 2020 года Онопко покинул тренерский штаб ЦСКА в связи с истечением срока контракта.