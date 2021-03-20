Тренер Карацева: ему пришлось поверить в себя и преодолеть психологические проблемы

В финальном матче турнира в Дубае, который прошел в субботу, Карацев обыграл южноафриканца Ллойда Харриса со счетом 6:3, 6:2.

"С ним мы работаем три года. До этого, до травмы, Аслан был, кажется, 150-м в мире. Обладал арсеналом ударов, но как таковой игры не было, если честно, - сказал Яцык. - За это время арсенал ударов мы постарались перевести в игру, которая давала бы успех. Было проделано много психологической работы - как вы понимаете, в спорте, и в теннисе в частности, психология очень важна. Пришлось придумывать эту игру, заставить поверить Аслана и всех вокруг, что он способен играть на высоком уровне".

Тренер отметил, что Карацев смог справиться со сложными моментами в карьере. "Играть и побеждать - это, пожалуй, была одна из самых сложных задач. В какие-то моменты он сам в себя не верил, были неудачи, была серия из десяти поражений подряд. Но совместными усилиями мы справились - не опустили рук, работали и это принесло свои плоды", - рассказал Яцык.

"Еще год назад мы играли "Фьючерс" и я говорил, что через год Аслан будет в топ-100, потом - в топ-50, при этом он способен играть на уровне первой двадцатки. Наш тренер по ОФП тогда еще смеялся, и до сегодняшнего момента это всерьез не воспринимал никто. Сейчас он набрал ход, все сложилось - без везения в спорте никуда, и в этом году играет все в нашу пользу. Начиная с отборочного этапа в Дохе на Australian Open - мы получили все отрицательные тесты, потом полет в Австралию, где мы приземлились на правильном самолете, потому что следующий попал в карантин на 14 дней. Вы понимаете, окажись мы на карантине, без тренировок, никакого полуфинала Австралии не было бы", - заключил тренер.

На Открытом чемпионате Австралии - 2021 Карацев дошел до полуфинала, начав путь с квалификации.