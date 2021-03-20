{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Футболист Тюкавин прокомментировал вызов в молодежную сборную России на чемпионат Европы

Форвард "Динамо" признался, что вызов был неожиданным и приятным

ТАСС, 20 марта. Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин прокомментировал вызов в молодежную сборную России для участия в финальном раунде чемпионата Европы по футболу. Комментарий спортсмена приводит газета "Спорт-Экспресс".

На эту тему

В заявке 18-летний Тюкавин заменит полузащитника московского ЦСКА Константина Кучаева, который получил травму в расположении клуба.

"Узнал сегодня днем: позвонили, сказали ехать сдавать тест на ковид. Очень неожиданно и приятно одновременно. Настрой боевой. Главное сейчас на полную катушку выкладываться на тренировках и успешно провести предстоящие игры", - сказал Тюкавин.

Тюкавин в текущем сезоне провел девять матчей в составе основной команды "Динамо", в которых забил три гола. В Кубке России его гол помог бело-голубым обыграть московский "Спартак" (2:0), а в последнем перед перерывом на игры сборных матче чемпионата России форвард оформил дубль и принес "Динамо" волевую победу над "Краснодаром" (3:2).

Молодежный чемпионат Европы состоится в Венгрии и Словении, участие в турнире примут 16 сборных, которые разделены на четыре группы. Групповой этап продлится с 24 по 31 марта. Сборная России проведет игры группового этапа турнира в Венгрии, первый матч против команды Исландии состоится 25 марта в Дьёре. Также россияне встретятся с командами Франции (28 марта, Сомбатхей) и Дании (31 марта, Сомбатхей).

Теги
Российский футбол
Футбол в Англии
"Манчестер Сити" обыграл "Эвертон" и вышел в полуфинал Кубка Англии
Встреча завершилась гостевой победой "Манчестер Сити" со счетом 2:0
"Манчестер Сити" обыграл "Эвертон" и вышел в полуфинал Кубка Англии
Читать полностью