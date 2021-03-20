{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Шахматные турниры

Непомнящий сыграл вничью с Гири в первом матче финала шахматного онлайн-турнира

Заключительные партии противостояния запланированы на воскресенье
Ян Непомнящий Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Ян Непомнящий
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ТАСС, 20 марта. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с голландцем Анишем Гири в первом матче финала шахматного онлайн-турнира Magnus Carlsen Invitational.

На эту тему
Ян Непомнящий стал победителем суперфинала чемпионата России по шахматам
Ян Непомнящий стал победителем суперфинала чемпионата России по шахматам

Непомнящий и Гири провели четыре партии в быстрых шахматах, все завершились вничью. В первом матче противостояния за третье место действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен оказался сильнее американца Уэсли Со - 3:1. Заключительные партии турнира запланированы на воскресенье.

Magnus Carlsen Invitational с призовым фондом $220 тыс. - первый турнир в шахматном туре 2021 года, организованном Карлсеном, он носит статус одного из четырех "мейджоров". Общий призовой фонд тура, который состоит из девяти турниров и Гранд-финала, составляет $1,5 млн. Победителем первого и вторых турниров Magnus Carlsen Invitational, проводившихся в 2020 году, стал Карлсен.

Теги
Шахматные турниры
Футбол в Англии
"Манчестер Сити" обыграл "Эвертон" и вышел в полуфинал Кубка Англии
Встреча завершилась гостевой победой "Манчестер Сити" со счетом 2:0
"Манчестер Сити" обыграл "Эвертон" и вышел в полуфинал Кубка Англии
Читать полностью