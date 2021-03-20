Российский боксер Силягин победил 4-го номера WBC Абдугофурова и завоевал серебряный пояс

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Россиянин Павел Силягин завоевал серебряный пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 76,2 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Москве, он выиграл у Азизбека Абдугофурова из Узбекистана единогласным решением судей.

До поединка Силягин занимал 37-е место в рейтинге WBC, Абдугофуров - четвертое. В послужном списке 27-летнего россиянина теперь 7 побед (4 нокаутом), ни одного поражения. Силягин во время любительской карьеры становился бронзовым призером чемпионата мира (2015) и Европейских игр (2015).

Абдугофуров потерпел первое поражение в карьере при 13 победах (5 нокаутом). Большинство поединков в профессиональной карьере он провел в Сингапуре и Малайзии, где проживает в настоящее время. Узбекистанец впервые защищал серебряный пояс WBC, который завоевал в 2018 году благодаря победе над россиянином Дмитрием Чудиновым.

Ранее в рейтинговом 10-раундовом поединке в весовой категории до 63,5 кг россиянин Харитон Агрба выиграл у венесуэльца Элбера Рохаса техническим нокаутом во втором раунде. Он продлил серию побед на профессиональном ринге до пяти (2 - нокаутом) при отсутствии поражений. 25-летний Агрба является двукратным серебряным призером чемпионата России, а также серебряным призером Европейских игр. 27-летний Рохас потерпел четвертое поражение при 13 победах (11 нокаутом) и 2 ничьих.

В этот день также проведут бой чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 79,38 кг россиянин Артур Бетербиев и немец Адам Дайнес.