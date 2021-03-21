Денис Лебедев заявил, что боксер Бетербиев провел отличный бой против Дайнеса

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российский боксер Артур Бетербиев провел отличный поединок против немца Адама Дайнеса. Такое мнение журналистам высказал бывший чемпион мира по боксу россиянин Денис Лебедев.

Россиянин Бетербиев победил Дайнеса и защитил два титула чемпиона мира по боксу

В субботу Бетербиев победил Дайнеса техническим нокаутом в 10-м раунде и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг.

"Я ждал такого боя, Артур был не в своей форме, был простой. Было бы ему плохо, если бы закончилось раньше. Он почувствовал, прошел. Бой лучше не придумаешь", - сказал Лебедев.

В послужном списке 36-летнего Бетербиева теперь 16 побед (16 нокаутом) и ни одного поражения.