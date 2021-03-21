Шайба Ничушкина помогла "Колорадо" разгромить "Миннесоту" в матче НХЛ

ТАСС, 21 марта. "Колорадо" одержал победу над "Миннесотой" со счетом 6:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Заброшенными шайбами отметились Кейл Макар (5-я минута), Габриэль Ландескуг (12), Микко Рантанен (21), Тайсон Джост (22), Девон Тэйвз (39) и Валерий Ничушкин (45). Для российского нападающего эта шайба стала шестой в текущем сезоне.

Команды провели второй матч за два дня, в предыдущей игре "Колорадо" также оказался сильнее - 5:1. В турнирной таблице Западного дивизиона "Колорадо" занимает второе место, набрав в 29 матчах 40 очков, "Миннесота" с 37 очками после 29 игр идет третьей.

В следующем матче "Колорадо" в гостях сыграет с "Аризоной", "Миннесота" примет "Анахайм". Обе встречи пройдут 23 марта.

В других матчах игрового дня "Питтсбург" в гостях обыграл "Нью-Джерси" - 3:1, а "Флорида" дома оказалась сильнее "Нэшвилла" - 2:0.