Федерация бокса России готова организовать следующий бой Бетербиева в России

МОСКВА, 21 марта./ТАСС/. Федерация бокса России готова принять участие в организации следующего боя Артура Бетербиева в России. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь организации Кирилл Щекутьев.

Россиянин Бетербиев победил Дайнеса и защитил два титула чемпиона мира по боксу

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Ранее Бетербиев нокаутировал немца Адама Дайнеса в поединке в Москве. Россиянин провел свой первый поединок в России.

"Дайнес удивил многих, что сумел продержаться столь долгое время, - сказал Щекутьев. - Но Артур показал свой уровень, выиграл нокаутом, порадовал зрителей. Да, следующий бой был бы интересен за три титула чемпиона мира".

"Бой в России против Бивола? Почему нет? Зрителям это интересно", - добавил собеседник агентства.