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Бокс

Тренер Бетербиева считает, что боксер отлично провел бой против Дайнеса

Россиянин нокаутировал соперника в 10-м раунде

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российский боксер Артур Бетербиев отлично провел бой против Адама Дайнеса из Германии. Такое мнение ТАСС высказал тренер россиянина Марк Рэмси.

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В субботу Бетербиев победил Дайнеса техническим нокаутом в 10-м раунде и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг.

"Дайнес оказал серьезное сопротивление, - сказал Рэмси. - Артур не собирался сразу лететь в атаку, была задача прочувствовать соперника и ринг. Он отлично провел бой, выполнил все, что мы планировали".

В послужном списке 36-летнего Бетербиева теперь 16 побед (16 нокаутом) и ни одного поражения.

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