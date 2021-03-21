Рябинский считает, что бой Бетербиев - Дайнес мог завершиться раньше

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Бой между российским боксером Артуром Бетербиевым и немцем Адамом Дайнесом должен был завершиться раньше. Такое мнение ТАСС высказал глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

Россиянин Бетербиев победил Дайнеса и защитил два титула чемпиона мира по боксу

В субботу в Москве Бетербиев победил Дайнеса техническим нокаутом в 10-м раунде и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг.

"Бетербиев отлично все сделал, - сказал Рябинский. - Я думал, что закончится раньше, но он поработал, раскидался. Это хорошо для возвращения. Бой уверенный, четкий, Бетербиев контролировал ситуацию везде".

"Перед этим, кстати, был не менее хороший бой. Там боксировал Силягин. Этот боксер мне очень понравился, бой был крутой", - добавил собеседник агентства.

Россиянин Павел Силягин завоевал серебряный пояс WBC в весовой категории до 76,2 кг. В 12-раундовом поединке он выиграл у Азизбека Абдугофурова из Узбекистана единогласным решением судей.