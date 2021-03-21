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Бокс

Рябинский считает, что бой между Бетербиевым и Биволом возможен

Российские боксеры владеют титулами разных организаций в одной весовой категории

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Бой между чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) Артуром Бетербиевым и обладателем титула по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Дмитрием Биволом может пройти в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

В субботу Бетербиев нокаутировал Дайнеса в поединке в Москве. Бивол ближайший бой проведет 1 мая в Великобритании против Крэйга Ричардса.

"Можно, конечно, говорить о том, что такой бой может быть организован, - сказал Рябинский. - Не очень хорошо, что оба - российские боксеры, ведь есть с кем еще драться. Но учитывая, что это объединительный бой, их дороги рано или поздно пересеклись бы".

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