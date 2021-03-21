Бетербиев заявил, что недоволен боем против Дайнеса

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российский боксер Артур Бетербиев остался недоволен своими действиями на ринге в бою против немца Адама Дайнеса. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Россиянин Бетербиев победил Дайнеса и защитил два титула чемпиона мира по боксу

В субботу в Москве Бетербиев победил Дайнеса техническим нокаутом в 10-м раунде и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг.

"Многое не получилось, - сказал Бетербиев. - Может, часовой пояс, может, еще что-то. Тренер сказал, что я спал до девятого раунда. И соперник был достаточно крепким".

В послужном списке 36-летнего Бетербиева теперь 16 побед (16 нокаутом) и ни одного поражения.