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Дайнес был недоволен решением тренера выбросить полотенце в бою против Бетербиева

Российский боксер победил техническим нокаутом в 10-м раунде

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Немецкий боксер Адам Дайнес недоволен решением тренера остановить его поединок против Артура Бетербиева. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена из Германии.

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В субботу в Москве Бетербиев победил Дайнеса техническим нокаутом в 10-м раунде и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг.

"Адам был недоволен. Он считает, что еще мог продолжать бой, но тренер выбросил полотенце", - сказал собеседник агентства.

В послужном списке 36-летнего Бетербиева теперь 16 побед (16 нокаутом) и ни одного поражения. В активе 30-летнего Дайнеса 19 побед (10 нокаутом), 2 поражения, 1 ничья.

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