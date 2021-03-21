Готов объединить титулы. Бетербиев нокаутировал Дайнеса в поединке в Москве

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Россиянин Артур Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Москве, он выиграл у немца Адама Дайнеса техническим нокаутом в 10-м раунде.

На эту тему Бетербиев победил Дайнеса и защитил два титула чемпиона мира по боксу

В середине десятого раунда немец оказался в нокдауне, встал за положенные десять секунд, но судья оценил его состояние как неудовлетворительное и остановил поединок. В это же время тренер Дайнеса был готов выбросить полотенце. В послужном списке 36-летнего Бетербиева теперь 16 побед (16 нокаутом) и ни одного поражения. Он в четвертый раз защитил титул чемпиона мира по версии IBF, завоеванный в ноябре 2017 года благодаря победе над немцем Энрико Кёллингом техническим нокаутом в 12-м раунде, и в первый - WBC, который завоевал в октябре 2019 года, выиграв у украинца Александра Гвоздика техническим нокаутом в 10-м раунде. Тогда Бетербиев стал четвертым российским боксером в истории, объединившим два или более пояса чемпиона мира по престижным версиям. До него это делали Константин Цзю, Денис Лебедев и Сергей Ковалев. В активе 30-летнего Дайнеса, уроженца Омской области, 19 побед (10 нокаутом), 2 поражения, 1 ничья. Он впервые боксировал за титул чемпиона мира.

Лучшие моменты боя и нокаутище от Бетербиева



Смотри, как Артур закончил бой и защитил чемпионские титулы. Просто лучший pic.twitter.com/jpQ1PhK8l8 — Матч ТВ (@MatchTV) March 20, 2021

Бетербиев недоволен После поединка Бетербиев заявил, что остался недоволен тем, как действовал на ринге. По его мнению, он был слишком пассивен большую часть боя.

"Многое не получилось, - сказал боксер на пресс-конференции. - Может, часовой пояс, может, еще что-то. Тренер сказал, что я спал до девятого раунда. И соперник был достаточно крепким". Тренер Бетербиева Марк Рэмси не стал искать негатив после победного боя и назвал поединок в исполнении подопечного отличным. "Дайнес оказал серьезное сопротивление, - сказал Рэмси. - Артур не собирался сразу лететь в атаку, была задача прочувствовать соперника и ринг. Он отлично провел бой, выполнил все, что мы планировали". Уже после боя в команде Дайнеса сообщили, что немецкий боксер был недоволен готовностью своего угла выбросить полотенце. "Он считает, что еще мог продолжать бой, но тренер выбросил полотенце", - сказал собеседник агентства. Бивол, Власов или Альварес На данный момент два россиянина владеют чемпионскими титулами. В этом списке, помимо Бетербиева, значится Дмитрий Бивол (Всемирная боксерская ассоциация (WBA), до 79,38 кг). Рэмси отметил, что Бетербиев готов провести объединительный бой.