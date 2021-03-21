Готов объединить титулы. Бетербиев нокаутировал Дайнеса в поединке в Москве

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Россиянин Артур Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Москве, он выиграл у немца Адама Дайнеса техническим нокаутом в 10-м раунде.
В середине десятого раунда немец оказался в нокдауне, встал за положенные десять секунд, но судья оценил его состояние как неудовлетворительное и остановил поединок. В это же время тренер Дайнеса был готов выбросить полотенце.
В послужном списке 36-летнего Бетербиева теперь 16 побед (16 нокаутом) и ни одного поражения. Он в четвертый раз защитил титул чемпиона мира по версии IBF, завоеванный в ноябре 2017 года благодаря победе над немцем Энрико Кёллингом техническим нокаутом в 12-м раунде, и в первый - WBC, который завоевал в октябре 2019 года, выиграв у украинца Александра Гвоздика техническим нокаутом в 10-м раунде. Тогда Бетербиев стал четвертым российским боксером в истории, объединившим два или более пояса чемпиона мира по престижным версиям. До него это делали Константин Цзю, Денис Лебедев и Сергей Ковалев.
В активе 30-летнего Дайнеса, уроженца Омской области, 19 побед (10 нокаутом), 2 поражения, 1 ничья. Он впервые боксировал за титул чемпиона мира.
Лучшие моменты боя и нокаутище от Бетербиева— Матч ТВ (@MatchTV) March 20, 2021
Смотри, как Артур закончил бой и защитил чемпионские титулы. Просто лучший pic.twitter.com/jpQ1PhK8l8
Бетербиев недоволен
После поединка Бетербиев заявил, что остался недоволен тем, как действовал на ринге. По его мнению, он был слишком пассивен большую часть боя.
"Многое не получилось, - сказал боксер на пресс-конференции. - Может, часовой пояс, может, еще что-то. Тренер сказал, что я спал до девятого раунда. И соперник был достаточно крепким".
Тренер Бетербиева Марк Рэмси не стал искать негатив после победного боя и назвал поединок в исполнении подопечного отличным. "Дайнес оказал серьезное сопротивление, - сказал Рэмси. - Артур не собирался сразу лететь в атаку, была задача прочувствовать соперника и ринг. Он отлично провел бой, выполнил все, что мы планировали".
Уже после боя в команде Дайнеса сообщили, что немецкий боксер был недоволен готовностью своего угла выбросить полотенце. "Он считает, что еще мог продолжать бой, но тренер выбросил полотенце", - сказал собеседник агентства.
Бивол, Власов или Альварес
На данный момент два россиянина владеют чемпионскими титулами. В этом списке, помимо Бетербиева, значится Дмитрий Бивол (Всемирная боксерская ассоциация (WBA), до 79,38 кг). Рэмси отметил, что Бетербиев готов провести объединительный бой.
"Да, нам интересен объединительный бой за один из титулов. Неважно, против кого. Или это будет победитель боя Бивол - Ричардс, или победитель поединка Власов - Смит", - сказал тренер.
Глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский в разговоре с ТАСС подогрел тему возможного боя между российскими чемпионами Бетербиевым и Биволом.
"Такой бой может быть организован, - сказал Рябинский. - Не очень хорошо, что оба - российские боксеры, ведь есть с кем еще драться. Но учитывая, что это объединительный бой, их дороги рано или поздно пересеклись бы".
Бетербиев, в свою очередь, заметил, что готов провести поединок против мексиканца Сауля Альвареса, чемпиона мира по двум версиям в весе до 76,2 кг.
"Канело - крутой боксер, он мне нравится. Это не будет преградой, чтобы выйти с ним в ринг, если будет предложение. Я с радостью бы побоксировал, я мог бы и спуститься в весовую категорию ниже, я хорошо сделаю вес", - сказал Бетербиев.