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Олимпиада в Токио

СМИ: Япония просит другие страны ограничить размеры делегаций на Олимпиаде

Как сообщил телеканал NHK, японская сторона готова вести согласование по этому вопросу с каждой страной в отдельности
© EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

ТОКИО, 21 марта. /ТАСС/. Япония просит другие страны ввести ограничения на размер делегаций, сопровождающих глав государств и других представителей руководства, которые приедут на Олимпиаду в Токио. Об этом сообщил в воскресенье телеканал NHK.

В первую очередь они будут принимать участие в церемониях открытия и закрытия Олимпийских игр. В частности, Япония ожидает с визитом президента Франции Эмманюэля Макрона, поскольку следующая летняя Олимпиада пройдет в 2024 году в Париже.

Из-за профилактических мер против коронавируса Япония просит другие страны ограничить размер прибывающей делегации до 12 человек, если она сопровождает лидера страны, и до пяти человек, если речь идет о приезде министра. Вместе с тем японская сторона готова вести согласование по этому вопросу с каждой страной в отдельности.

В субботу оргкомитет "Токио-2020" согласовал с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международным паралимпийским комитетом (МПК) решение не допускать на Олимпиаду болельщиков из-за рубежа. Средства, потраченные ими на билеты, будут возвращены. Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год и будут проведены с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Сейчас в Японии действует запрет на выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса. Сейчас в страну могут въехать только граждане Японии и иностранцы, имеющие долгосрочные визы и постоянно проживающие в Японии. Как сообщала газета "Санкэй", японская сторона во время Олимпийских игр в Токио готова будет принять около 90 тыс. человек, включая спортсменов, журналистов, официальных лиц и представителей спонсоров.

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ЯпонияФранцияМакрон, ЭмманюэльОлимпиада в Токио
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