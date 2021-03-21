Титульный бой UFC перенесли из-за коронавируса

ТАСС, 21 марта. Поединок между австралийцем Александром Волкановски и американцем Брайаном Ортегой за титул UFC не состоится 27 марта на турнире организации под номером 260. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Бой перенесен на неопределенный срок из-за того, что у одного из членов команды Волкановски подозрение на коронавирус.

Волкановски должен был защищать титул в весе до 65,8 кг. Поединок был запланирован как один из двух главных боев вечера.

На счету Волкановски 22 победы и одно поражение в ММА. В послужном списке Ортеги 15 побед и одно поражение.