Гол и передача Бучневича помогли "Рейнджерс" обыграть "Вашингтон" в матче НХЛ

Шайбы в составе победителей забросили Бучневич (18-я минута), Мика Зибанежад (58) и Бретт Хауден (60). У проигравших отличился Джон Карлсон (46). Бучневич также записал на свой счет результативную передачу.

ТАСС, 21 марта. "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Вашингтон" со счетом 3:1 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий гостей Павел Бучневич набрал два очка.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин, а также игроки "Вашингтона" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов очков не набрали. Голкипер столичной команды Илья Самсонов отразил 22 броска и был назван третьей звездой матча.

В таблице Восточного дивизиона "Вашингтон" лидирует с 44 очками после 31 матча. "Рейнджерс" идут на шестом месте с 30 очками в 30 играх.

В другом матче "Каролина" уступила "Коламбусу" в серии буллитов (2:3). Один из голов в составе "Каролины" забил Андрей Свечников, российский форвард прервал безголевую серию из шести игр. Результаты других матчей: "Айлендерс" - "Филадельфия" - 6:1, "Детройт" - "Даллас" - 0:3, "Торонто" - "Калгари" - 2:0, "Монреаль" - "Ванкувер" - 5:4 (по буллитам).