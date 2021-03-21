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ATP

Зверев обыграл Циципаса в финале теннисного турнира в Акапулько

Представитель Германии победил со счетом 6:4, 7:6 (7:3)
Александр Зверев AP Photo/Rebecca Blackwell
Описание
Александр Зверев
© AP Photo/Rebecca Blackwell

ТАСС, 21 марта. Представитель Германии Александр Зверев стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Акапулько (призовой фонд - $1,2 млн).

В финальном матче 23-летний Зверев обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:4, 7:6 (7:3). Циципас проиграл все шесть финалов турниров серии АТР 500, в которых принимал участие.

Зверев занимает седьмое место в рейтинге ATP. Он выиграл 14-й титул в карьере и первый в этом сезоне. За победу в Акапулько Зверев получил $88,9 тыс. призовых и 500 рейтинговых очков.

Циципасу 22 года, он занимает пятое место в мировом рейтинге.

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