Магомедшарипов считает несправедливым поражение Яна в бою со Стерлингом

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Забит Магомедшарипов считает несправедливым решение присудить поражение россиянину Петру Яну в поединке против американца Алджамейна Стерлинга. Об этом он рассказал ТАСС.

Ян проиграл дисквалификацией в поединке против Стерлинга после запрещенного удара коленом и лишился титула в легчайшем весе. Атлетическая комиссия штата Невада приняла решение не продолжать поединок из-за состояния здоровья американца.

"Это несправедливо, - сказал Магомедшарипов. - До этого много кто дрался, такие моменты бывали. Джон Джонс, например. Могли бы признать бой несостоявшимся".

"А так - забрали у пацана пояс. Симулировал ли Стерлинг? Не знаю, не могу сказать", - добавил боец.