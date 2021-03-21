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Зимние олимпийские виды спорта

Фристайлистка Орлова завоевала золото в слоупстайле на юниорском чемпионате мира

Соревнования проходят в Красноярске
Ксения Орлова Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Ксения Орлова
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 21 марта. /ТАСС/. Российская фристайлистка Ксения Орлова завоевала золотую медаль в дисциплине "слоупстайл" на проходящем в Красноярске юниорском первенстве мира по фристайлу и сноуборду.

В финальной попытке она набрала 86,50 балла. Второе место заняла немка Мюриэль Мор (81,25), третье - швейцарка Мишель Рагет (69,25).

В мужских соревнованиях в этой дисциплине победил чех Матей Шванцер (92,00). Второе место занял австриец Даниэль Бахер (84,50), третье - эстонец Хенри Сильдару (79,50). Лучший из россиян Максим Синкевич стал девятым (48,25).

Первенство мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров проходит на трассах кластера "Сопка" с 18 по 27 марта.

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