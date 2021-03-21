МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов поддержал решение Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру. Об этом он рассказал ТАСС.

Нурмагомедов ранее официально объявил о завершении спортивной карьеры, в его активе 29 побед и ни одного поражения. О своем решении россиянин объявил после встречи с президентом UFC Дэйной Уайтом. Позднее российского бойца лишили чемпионского титула в легком весе и исключили из всех рейтингов UFC.

"Да, я следил за этой ситуацией, - сказал Магомедшарипов. - Я рад, что он закончил, закончил с таким рекордом. 29-0 - это тоже очень красиво, не менее красиво, чем 30-0".