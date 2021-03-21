Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему было нелегко завершить карьеру на пике своей славы

ТАСС, 21 марта. Бывшему обладателю пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову было нелегко принять решение о завершении карьеры на пике своей славы. Об этом он заявил в интервью телеканалу ESPN .

В пятницу глава UFC Дэйна Уайт после встречи с россиянином объявил, что Нурмагомедов официально завершил карьеру. 15 мая на турнире UFC 262 пройдет бой за вакантный чемпионский пояс, которым владел Нурмагомедов, между американцем Майклом Чендлером и бразильцем Шарлисом Оливейрой.

"Это очень сложно, когда у тебя есть сила, когда ты лучший в мире, когда ты знаменит, когда у тебя есть деньги и ты всему этому говоришь: "Нет", - заявил Нурмагомедов. - Это очень сложно. Люди, возможно, никогда меня не поймут, но я очень надеюсь, что они поддержат мое решение".

"Чувствую, что мне нужно остановиться, потому что кажется, что каждый бой, каждый тренировочный лагерь отнимает какие-то дни жизни у моей матери. И что же мне делать? Я пришел в этот вид спорта, чтобы показать, кто я, и стать лучшим, я стал чемпионом мира, лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории, трижды защищал свой титул, защитил пояс в крупнейшем поединке в истории UFC, что еще? Только денежные бои, а мне деньги не нужны", - добавил россиянин.

На вопрос, что он будет делать дальше, Нурмагомедов ответил: "У меня есть несколько бизнес-проектов, я буду наслаждаться временем с семьей, у меня есть дети, мои братья все еще дерутся в UFC, поэтому я собираюсь их поддержать".

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул в поединках против ирландца Конора Макгрегора, американца Дастина Порье и Джастина Гэтжи. 32-летний Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения. В UFC он выступал с 2012 года, одержав 13 побед.