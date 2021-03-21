Сноубордист Тараканов завоевал бронзу в биг-эйре на юниорском чемпионате мира

КРАСНОЯРСК, 21 марта. /ТАСС/. Российский сноубордист Игорь Тараканов завоевал бронзовую медаль в дисциплине "биг-эйр" на проходящем в Красноярске юниорском первенстве мира по фристайлу и сноуборду.

За две лучшие из трех финальных попыток он набрал 155,00 балла. Золото завоевал японец Тайга Хасегава (173,25), серебро - немец Моритц Брой (167,25).

В женских соревнованиях в этой дисциплине победила японка Юра Мурасе (169,75). Второй стала ее соотечественница Чихиро Эдамацу (162,00), третьей - бельгийка Эви Поппе (158,00). Россиянка Варвара Романова заняла четвертое место (154,50).

Первенство мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров проходит на трассах кластера "Сопка" с 18 по 27 марта.