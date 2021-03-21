Вратарь сборной России по футболу Лунёв присоединится к команде на Мальте

СОЧИ, 21 марта. /ТАСС/. Вратарь санкт-петербургского "Зенита" Андрей Лунёв прибудет в расположение сборной России на Мальте перед первым матчем отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с местной национальной командой. Об этом журналистам сообщил пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров.

Сборная России в марте проведет первые матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. 24 марта россияне на выезде сыграют против сборной Мальты, 27 марта - дома с командой Словении, 30 марта - в гостях против словаков. До 22 марта российская команда будет находиться на сборе в Сочи, после чего отправится на Мальту.

"Лунёв присоединится к сборной на Мальте", - сказал Владимиров.

Лунёву 29 лет, он провел семь матчей за сборную России, в последний раз голкипер "Зенита" вызывался в расположение национальной команды в октябре 2019 года на матчи отборочного цикла чемпионата Европы.