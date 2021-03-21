Тренер Карацева оценил шансы теннисиста отобраться на Итоговый турнир ATP

В субботу 27-летний Карацев завоевал первый титул ATP в карьере, обыграв в финальном матче турнира в Дубае представителя ЮАР Ллойда Харриса со счетом 6:3, 6:2. В понедельник он поднимется на 27-ю строчку рейтинга ATP, в чемпионской гонке ATP россиянин занимает пятое место (на Итоговый турнир попадают восемь лучших). Год назад Карацев занимал 263-ю строчку в мировом рейтинге.

"Об этом еще рано говорить, это только начало сезона, по двум турнирам точно нельзя делать такие выводы, - сказал Яцык. - Будут меняться покрытия, соперники настроятся на нас еще жестче, так что если хотим пробиться в Лондон, то нужно еще прилично прибавить. Топ-5 - это хорошо на данный момент, но предстоит еще много работы. Если получится отобраться в Лондон - будет идеально, но пока об этом не думаем, готовимся к следующему турниру".

На вопрос, в каких турнирах Карацев планирует сыграть в ближайшее время, тренер ответил: "В Майами (24 марта - 4 апреля) Аслан летит один, у меня не получилось открыть визу. После этого начнем подготовку к грунтовому сезону. Заявились на турнир в Италии (ATP 250), но не факт, что сыграем там, нужно плавно вкатиться в игру на новом покрытии. Велика вероятность, что первый турнир после Майами сыграем в Монте-Карло (12-18 апреля)".