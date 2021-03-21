Российские сноубордисты выиграли общий зачет Кубка мира в командном параллельном слаломе

ТАСС, 21 марта. Сборная России по сноуборду стала лучшей в командных соревнованиях в параллельном слаломе на заключительном этапе Кубка мира, который проходит в Германии.

В финале первая сборная России в составе Софьи Надыршиной и Дмитрия Логинова на 0,36 секунды опередила команду Швейцарии. Третье место заняла четвертая сборная Германии.

Всего в текущем сезоне в данной дисциплине прошло две гонки. В первой, которая состоялась в январе на этапе в Австрии, первая сборная России стала третьей. По сумме двух гонок первая российская команда выиграла общий зачет Кубка мира в параллельном слаломе, набрав 160 очков. Второе место заняла первая сборная Австрии (150), третье - первая команда Швейцарии (125).

Сборная России заняла первое место в Кубке наций в параллельных дисциплинах. На счету команды 2 862 очка. Второе место у австрийцев (2 506), третьей стала команда Германии (2 143).