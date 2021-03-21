Гурейро рассказал об условиях пребывания российских фигуристов на ЧМ в Стокгольме

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Участник чемпионата мира по фигурному катанию танцор Джонатан Гурейро, выступающий в дуэте с Тиффани Загорски, рассказал об условиях, в которых сборная России проживает в Стокгольме. В настоящий момент все спортсмены находятся в гостиничных номерах в ожидании результатов теста на коронавирус, рассказал Гурейро ТАСС.

В субботу сборная России вылетела в Стокгольм чартерным рейсом "Аэрофлота". На борту Boeing 737 в Швецию отправились 55 пассажиров - спортсмены, тренерский состав, медики и официальные лица.

"Рейс был потрясающий, очень быстро прошли паспортный контроль, получили вещи, - рассказал фигурист. - Потом нас с целью соблюдения социальной дистанции разделили на две части - первая в белом автобусе сразу уехала в гостиницу, в нем оказалась Тиффани. Вторая группа в черном автобусе, в который попал и я, около часа поездила по городу - таким образом мы смогли увидеть достопримечательности Стокгольма, и это была наша единственная возможность увидеть город в этой поездке, так что я не пожалел, что приехал в гостиницу позже на час".

По прибытии в гостиницу спортсмены сдали тесты на коронавирус. "Все сдали ПЦР-тест из носа, причем довольно болезненный - чуть не до мозга достали, не самые приятные ощущения, - отметил Гурейро. - А потом всех расселили, и нам принесли ужин, и слава Богу, что мы очень хорошо поели в самолете, потому что порция на ужин была не особо большая. Недавно позавтракали, и тут нас ждал сюрприз - один из сэндвичей был с мясом оленя, впервые такое попробовал".

В ожидании результатов тестов спортсмены развлекаются как могут. "Сериалы нам в помощь. Но мы очень ждем, когда наконец придут результаты, чтобы как минимум выйти из номеров, - они небольшие, заниматься в них можно лишь растяжкой, отжиманиями, это максимум. Но завтра уже планируем приступить к полноценным тренировкам", - добавил фигурист.

Чемпионат мира в Стокгольме пройдет 22-28 марта.