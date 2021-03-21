Российские фигуристы получили разрешение начать тренировки на чемпионате мира

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российские фигуристы получили результаты тестов на коронавирус, сделанные по прилете в Стокгольм, где с 22 по 28 марта пройдет чемпионат мира, и могут приступить к тренировкам. Об этом ТАСС по телефону сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

"Результаты получены, теперь наша команда может приступить к тренировкам", - сообщил Коган.

До получения результатов тестов члены сборной России не могли покидать свои номера. В настоящее время у спортсменов есть возможность передвигаться по гостинице, однако у них нет возможности выйти на улицу - чемпионат мира в Стокгольме проходит в формате "пузыря" со строгими ограничениями из-за опасности распространения коронавирусной инфекции.