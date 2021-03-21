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Чемпионат мира по фигурному катанию

Российские фигуристы получили разрешение начать тренировки на чемпионате мира

Спортсмены получили результаты тестов на коронавирус, после чего им разрешили покидать свои номера
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российские фигуристы получили результаты тестов на коронавирус, сделанные по прилете в Стокгольм, где с 22 по 28 марта пройдет чемпионат мира, и могут приступить к тренировкам. Об этом ТАСС по телефону сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

"Результаты получены, теперь наша команда может приступить к тренировкам", - сообщил Коган.

До получения результатов тестов члены сборной России не могли покидать свои номера. В настоящее время у спортсменов есть возможность передвигаться по гостинице, однако у них нет возможности выйти на улицу - чемпионат мира в Стокгольме проходит в формате "пузыря" со строгими ограничениями из-за опасности распространения коронавирусной инфекции.

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