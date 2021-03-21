Киченок и Олару выиграли теннисный турнир в Санкт-Петербурге в парном разряде

ТАСС, 21 марта. Украинка Надежда Киченок и румынка Ралука Олару стали победительницами турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге (St. Petersburg Ladies Trophy) в парном разряде.

В финале они со счетом 2:6, 6:3, 10:8 обыграли американок Кейтлин Кристиан и Сабрину Сантамарию.

За победу они получили $25,2 тыс. призовых и 470 рейтинговых очков. 28-летняя Киченок выиграла шестой титул WTA в карьере в парном разряде, 32-летняя Олару - десятый. Украинка занимает 54-е место в парном рейтинге WTA, румынка - 48-е.

St. Petersburg Ladies Trophy проходит в шестой раз, соревнования проводятся на "Сибур-Арене" на покрытии "хард". В финале одиночного разряда позднее в воскресенье сыграют россиянки Маргарита Гаспарян и Дарья Касаткина.