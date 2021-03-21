Фигуристка Загорски рассказала о своих эмоциях в изоляции перед стартом чемпионата мира

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Россиянка Тиффани Загорски, выступающая в танцевальном дуэте с Джонатаном Гурейро, очень расстроилась из-за невозможности выступать на чемпионате мира в Стокгольме в присутствии зрителей, но, возможно, фигуристы будут поддерживать друг друга во время соревнований. Об этом Загорски рассказала в прямом эфире в Instagram.

Турнир в связи со сложной эпидемиологической ситуацией пройдет 22-28 марта в формате "пузыря" без зрителей. В ожидании результатов тестов на коронавирус спортсмены не покидали своих гостиничных номеров, но результаты уже получены и теперь фигуристы могут передвигаться по гостинице. Теперь у спортсменов есть возможность подышать свежим воздухом на балконе отеля с видом на арену, также команда уже успела посетить игровую комнату, где пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский сразились в аэрохоккей и где находятся большие телевизоры с игровыми приставками.

"Меня очень расстроило, что не будет зрителей, - душа плачет из-за этого. Но я знаю, вы все нас поддерживаете, и это уже хорошо. Надеюсь, все наши соперники будут за нас кричать, поддерживать", - сказала Загорски, которая живет в одном номере с Александрой Бойковой, выступающей в парном катании.

"Настроение неплохое, отдыхаем, завтра начинаются тренировки, и чтобы оставаться в форме, мы стараемся заниматься как можем - я немного упражняюсь в йоге, стараюсь немного есть и побольше пить. К сожалению, в номерах не у всех есть чайники. И нам нельзя заказывать еду - нельзя ничего, что не из этой гостиницы", - рассказала Загорски, после чего практически сразу фигуристкам принесли еду, оставив ее в пакетах за дверью. На обед у спортсменов в воскресенье курица с гарниром, салат, булка и десерт.

На просьбу болельщиков быть осторожными и не забывать про маски, Загорски сказала: "Будем носить маски везде, не переживайте - купила себе целую коробку, готова ходить в них каждый день, будут видны только мои глаза".

Также Загорски рассказала, что планирует в свободное от тренировок время смотреть сериал "Сквозь снег": "Это о том, как весь мир умер и остался только поезд с людьми, все в нем живут, это очень интересно смотрится". "Чем-то похоже на нашу ситуацию сейчас", - заметила Бойкова.