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КХЛ

"Ак Барс" повел со счетом 3-0 в серии второго раунда плей-офф КХЛ против "Салавата Юлаева"

Третий матч завершился гостевой победой казанского клуба со счетом 2:1
Дмитрий Кугрышев ("Салават Юлаев") и Микаэль Викстранд ("Ак Барс") Егор Алеев/ТАСС
Описание
Дмитрий Кугрышев ("Салават Юлаев") и Микаэль Викстранд ("Ак Барс")
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 21 марта. Казанский "Ак Барс" в гостях одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" со счетом 2:1 в третьем матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 8 070 зрителей.

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В составе победителей шайбы забросили Кирилл Петров (18-я минута) и Михаил Глухов (24). У "Салавата Юлаева" отличился Дмитрий Кугрышев (21). Петров достиг отметки в 50 (25 шайб + 25 передач) набранных очков в плей-офф КХЛ.

Главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов провел свой 100-й матч за карьеру в плей-офф КХЛ. Рекорд принадлежит Олегу Знарку (120), который в настоящее время возглавляет "Спартак", на втором месте находится бывший наставник "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов (117). Квартальнов возглавил "Ак Барс" в 2019 году, ранее он работал в "Северстали", "Сибири", ЦСКА и "Локомотиве".

Счет в противостоянии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Ак Барса". В первом матче серии казанцы одержали победу со счетом 4:1, во втором - 2:1 в овертайме. Следующий матч пройдет в Уфе 23 марта.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в двух победу одержала казанская команда (4:1, 4:1), в двух - уфимский клуб (7:3, 3:2). В плей-офф команды встретились в седьмой раз. До этого в четырех сериях победу одерживал "Ак Барс", в двух - "Салават Юлаев".

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). "Ак Барс" по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Казани является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2008/09, 2009/10, 2017/18). "Салават Юлаев" стал чемпионом по итогам сезона-2010/11.

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